«Я не хочу общаться»: Лоза отказался поздравлять Алибасова с днем рождения

беседе с РИА ФАН Лоза заявил, что рад тому, что на протяжении многих лет ему удавалось не контактировать с Алибасовым.

По его словам, в прошлом продюсер «повел себя непорядочно» по отношению к нему. При этом вдаваться в подробности Лоза отказался.

«Он ни одного хорошего слова за 36 лет обо мне не сказал, только гадости. Поэтому что я буду о нем говорить сейчас? Ничего не буду. Я не хочу общаться с этим человеком», — ответил Лоза на просьбу передать Алибасову свои пожелания к дню рождения.

6 июня Алибасову исполнилось 72 года. Свой день рождения он встретил в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда он попал после тяжелого отравления химическим веществом.