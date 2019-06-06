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«Я не хочу общаться»: Лоза отказался поздравлять Алибасова с днем рождения 

Рамблер 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза отказался поздравлять продюсера Бари Алибасова с днем рождения.
В беседе с РИА ФАН Лоза заявил, что рад тому, что на протяжении многих лет ему удавалось не контактировать с Алибасовым.
По его словам, в прошлом продюсер «повел себя непорядочно» по отношению к нему. При этом вдаваться в подробности Лоза отказался.
«Он ни одного хорошего слова за 36 лет обо мне не сказал, только гадости. Поэтому что я буду о нем говорить сейчас? Ничего не буду. Я не хочу общаться с этим человеком», — ответил Лоза на просьбу передать Алибасову свои пожелания к дню рождения.
6 июня Алибасову исполнилось 72 года. Свой день рождения он встретил в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда он попал после тяжелого отравления химическим веществом.
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Бари Алибасов , РИА ФАН
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