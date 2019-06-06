Был резкий разговор: появились новые детали отравления Алибасова

Продюсер Бари Алибасов не заметил, что собирается выпить жидкость для промывки труб «Крот», так как отвлекся на эмоциональный разговор со своим коллегой, музыкальным продюсером. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным «МК», в день инцидента Алибасов работал в домашней студии над новой песней. Творческий процесс был «нервозным», Алибасов спорил с коллегой по телефону о нюансах записи. Во время разговора студия была слабо освещена.

71-летний продюсер нащупал рукой оранжевую бутылку с «Кротом». Он принял ее за лимонад, налил в стакан, даже не прочитав этикетку, и залпом выпил.

Алибасов по вкусу понял, что выпил что-то не то, и сразу же позвонил помощникам. Скорую помощь вызвали быстро, к машине скорой он шел самостоятельно, хотя и при поддержке санитаров.

Ранее стало известно, что продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию. Сын продюсера Бари Алибасов-младший заверил, что его отец выпил жидкость ненамеренно, это был несчастный случай. Алибасов-младший рассказывал, что продюсер поднялся в свою студию, захотел пить и увидел рядом с раковиной оранжевый флакон. Он принял жидкость за сок и выпил, но сразу же понял свою ошибку и вызвал скорую.

По данным «МК», жидкость оставили сантехники, устранявшие засор в трубах между двумя этажами квартиры Алибасова.

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что у продюсера диагностировали четвертую, максимальную степень ожога желудка. СМИ сообщали, что после нескольких дней в больнице Алибасов впал в кому.