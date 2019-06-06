Не надо демонизировать: Макаревича спросили про пьянство

Музыканты появились в студии программы в преддверии концерта, посвящённого 50-летнему юбилею группы. Ургант поинтересовался, отпразднуют ли участники «Машины времени» мероприятие аналогично 45-летнему юбилею, когда «на сцене Андрей (Макаревич) и Александр (Кутиков) выпили по бутылке коньяка».

Макаревич заверил — помнит тот концерт с трудом, но подчеркнул, что «оправдываться ему не в чем».

«На самом деле мы поставили планку спеть 45 песен — по песне за год. Я был ещё немножко простужен, и наша подруга Маша Кац сделала волшебный коктейль «Шаляпин»: это коньяк, чай, мёд и анис», — рассказал музыкант.

По словам лидера группы, коктейль действительно помог артисту спеть все 45 песен.

После этого Ургант обратился к барабанщику Валерию Ефремову , почему он в отличие от коллег по группе не выпивает на сцене.

«Когда выпиваешь на гитаре играть можно? Ну чуть-чуть чтобы был такой кураж..» — спросил телеведущий.

Однако в разговор вмешался Макаревич, попросив «не демонизировать пьянство музыкантов на сцене».