Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире программы «Вечерний Ургант» обсудил с ведущим шоу Иваном Ургантом употребление на сцене алкогольных напитков. Музыкант привёл несколько примеров, но попросил «не демонизировать пьянство участников группы».
Музыканты появились в студии программы в преддверии концерта, посвящённого 50-летнему юбилею группы. Ургант поинтересовался, отпразднуют ли участники «Машины времени» мероприятие аналогично 45-летнему юбилею, когда «на сцене Андрей (Макаревич) и Александр (Кутиков) выпили по бутылке коньяка».
Макаревич заверил — помнит тот концерт с трудом, но подчеркнул, что «оправдываться ему не в чем».
«На самом деле мы поставили планку спеть 45 песен — по песне за год. Я был ещё немножко простужен, и наша подруга Маша Кац сделала волшебный коктейль «Шаляпин»: это коньяк, чай, мёд и анис», — рассказал музыкант.
По словам лидера группы, коктейль действительно помог артисту спеть все 45 песен.
После этого Ургант обратился к барабанщику Валерию Ефремову, почему он в отличие от коллег по группе не выпивает на сцене.
«Когда выпиваешь на гитаре играть можно? Ну чуть-чуть чтобы был такой кураж..» — спросил телеведущий.
Однако в разговор вмешался Макаревич, попросив «не демонизировать пьянство музыкантов на сцене».