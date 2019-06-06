Алдонину пришлось сменить дочери Началовой отель

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин вместе с 11-летней дочерью от брака с певицей Юлией Началовой Верой поменял гостиницу в Турции , передает "Советский спорт".

Нынешняя супруга экс-игрока Ольга Алдонина опубликовала в инстаграме несколько роликов, в которых семья заселяется в новый номер.

Неизвестно, почему семье Алдонина пришлось сменить отель.