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Алдонину пришлось сменить дочери Началовой отель 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин вместе с 11-летней дочерью от брака с певицей Юлией Началовой Верой поменял гостиницу в Турции, передает "Советский спорт".
Нынешняя супруга экс-игрока Ольга Алдонина опубликовала в инстаграме несколько роликов, в которых семья заселяется в новый номер.
Неизвестно, почему семье Алдонина пришлось сменить отель.
Ранее пиар-директор умершей певицы Началовой Анна Исаева рассказала о том, как семья экс-супруга артистки приняла их общую дочь.
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Шоу-бизнес , Анна Исаева , Евгений Алдонин , Советский спорт , Турция
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