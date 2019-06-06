Алдонину пришлось сменить дочери Началовой отель 

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин вместе с 11-летней дочерью от брака с певицей Юлией Началовой Верой поменял гостиницу в Турции, передает "Советский спорт".
Нынешняя супруга экс-игрока Ольга Алдонина опубликовала в инстаграме несколько роликов, в которых семья заселяется в новый номер.
Неизвестно, почему семье Алдонина пришлось сменить отель.
Ранее пиар-директор умершей певицы Началовой Анна Исаева рассказала о том, как семья экс-супруга артистки приняла их общую дочь.