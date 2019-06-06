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«Природе не нужны»: Малышева заявила об истреблении женщин старше 50 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Елена Малышева заявила, что у природы есть механизм избавления от «ненужных» женщин старше 50 лет. Об этом сообщает RNS.
Так Малышева прокомментировала данные Роспотребнадзора, согласно которым к 55-57 годам число россиянок с ожирением достигает максимума.
По словам ведущей «Жить здорово», природа нашла пути «увести лишних людей из жизни» с помощью ожирения. Малышева сослалась на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), отметив, что более 50 процентов женщин старше 45 лет страдают ожирением.
«Способ с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха», — предупредила она.
Малышева добавила, что женщин с избыточной массой тела почти в два раза больше, чем мужчин. По ее словам, это, среди прочего, связано с меньшим количеством тестостерона — «главного жиросжигающего гормона» — у женщин.
Телеведущая рассказала, что у женщин есть два «пика ожирения»: первый приходится на роды и послеродовой период, а второй — на климакс. Связано это с изменением гормонального статуса женщин.
Малышева подчеркнула, что в России и по всему миру разработаны специальные программы по борьбе с лишним весом, в рамках которых людей стимулируют правильно питаться и заниматься спортом.
Ранее о проблеме лишнего веса в России высказался депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Он посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь», заявив, что гипокалорийная диета продлевает жизнь. По его мнению, у людей «за 50» питание должно быть сдержанным и низкокалорийным.
В Роспотребнадзоре сообщали, что около 14 процентов мужчин и 26 процентов женщин в стране имеют избыточную массу тела, при этом к 40 годам доля мужчин с ожирением возрастает до 25-30 процентов, а к 55-57 годам число женщин с ожирением достигает максимума.
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Геннадий Онищенко , ВОЗ , Госдума , Роспотребнадзор
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