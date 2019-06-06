«Природе не нужны»: Малышева заявила об истреблении женщин старше 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что у природы есть механизм избавления от «ненужных» женщин старше 50 лет. Об этом сообщает RNS.

Так Малышева прокомментировала данные Роспотребнадзора , согласно которым к 55-57 годам число россиянок с ожирением достигает максимума.

По словам ведущей «Жить здорово», природа нашла пути «увести лишних людей из жизни» с помощью ожирения. Малышева сослалась на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), отметив, что более 50 процентов женщин старше 45 лет страдают ожирением.

«Способ с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха», — предупредила она.

Малышева добавила, что женщин с избыточной массой тела почти в два раза больше, чем мужчин. По ее словам, это, среди прочего, связано с меньшим количеством тестостерона — «главного жиросжигающего гормона» — у женщин.

Телеведущая рассказала, что у женщин есть два «пика ожирения»: первый приходится на роды и послеродовой период, а второй — на климакс. Связано это с изменением гормонального статуса женщин.

Малышева подчеркнула, что в России и по всему миру разработаны специальные программы по борьбе с лишним весом, в рамках которых людей стимулируют правильно питаться и заниматься спортом.

Ранее о проблеме лишнего веса в России высказался депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко . Он посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь», заявив, что гипокалорийная диета продлевает жизнь. По его мнению, у людей «за 50» питание должно быть сдержанным и низкокалорийным.

В Роспотребнадзоре сообщали, что около 14 процентов мужчин и 26 процентов женщин в стране имеют избыточную массу тела, при этом к 40 годам доля мужчин с ожирением возрастает до 25-30 процентов, а к 55-57 годам число женщин с ожирением достигает максимума.