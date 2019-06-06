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Группа «На-На» поздравила Алибасова с днем рождения 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Группа "На-На" поздравила с днем рождения своего продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, музыканты пожелали ему выздоровления и заверили, что они всегда рядом.
"Дорогой наш Учитель, Руководитель, Друг! Бари Каримович, с Днём Рождения! Мы Вас очень любим! Крепкого Вам здоровья и скорейшего выздоровления. Мы всегда рядом. Ваша группа НАНА", — написали музыканты в Instargam.
Раннее сын продюсера сообщил РИА Новости, что Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В четверг продюсеру исполняется 72 года.
Группа "На-На" была основана Алибасовым в 1989 году.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов , РИА Новости
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