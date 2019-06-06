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«Очень слабое состояние»: Панкратов-Черный рассказал о состоянии после обморока 

Рамблер + ещё 18 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Александр Панкратов-Черный, которого утром госпитализировали после резкого падения давления, находится дома. Об этом актер заявил в комментарии порталу «Телепрограмма».
«Я уже оклемался, слава богу, и вернулся домой. Съемочная группа меня освободила от работы на два дня, так что буду отлеживаться. Очень слабое состояние», — сказал Панкратов-Черный.
По словам артиста, ему стало плохо на съемках сериала «ИП Пирогова», где он играет роль отца главной героини.
«Стою перед камерой на самом солнцепеке (у меня как раз был диалог с партнером). Вдруг голова закружилась, потом ничего не помню. Очнулся я уже в машине скорой помощи, которая везла меня в 1-ю городскую больницу», — рассказал актер.
По словам Панкратова-Черного, в больнице ему поставили капельницы, проверили сердце и поставили диагноз переутомление.
Супруга артиста Юлия Монахова подтвердила РИА «Новости», что ее муж вернулся домой после госпитализации.
«Давление полечили в больнице, уже дома отдыхает», — сказала Монахова.
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Панкратов-черный , РИА Новости
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