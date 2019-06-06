«Очень слабое состояние»: Панкратов-Черный рассказал о состоянии после обморока

Александр Панкратов-Черный , которого утром госпитализировали после резкого падения давления, находится дома. Об этом актер заявил в комментарии порталу «Телепрограмма».

«Я уже оклемался, слава богу, и вернулся домой. Съемочная группа меня освободила от работы на два дня, так что буду отлеживаться. Очень слабое состояние», — сказал Панкратов-Черный.

По словам артиста, ему стало плохо на съемках сериала «ИП Пирогова», где он играет роль отца главной героини.

«Стою перед камерой на самом солнцепеке (у меня как раз был диалог с партнером). Вдруг голова закружилась, потом ничего не помню. Очнулся я уже в машине скорой помощи, которая везла меня в 1-ю городскую больницу», — рассказал актер.

По словам Панкратова-Черного, в больнице ему поставили капельницы, проверили сердце и поставили диагноз переутомление.

Супруга артиста Юлия Монахова подтвердила РИА «Новости», что ее муж вернулся домой после госпитализации.