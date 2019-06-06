Распоряжение заведующего: Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову

Telegram-канал Baza сообщил, что Лидию Федосееву-Шукшину медики отказываются пускать в палату к законному супругу Бари Алибасову , которого накануне госпитализировали с тяжёлыми ожогами внутренних органов. Похоже, что день рождения 6 июня музыкальный продюсер будет праздновать в одиночестве.

По словам автора сообщения, запрет на посещение Алибасова исходит лично от заведующего токсикореанимации НИИ им. Склифосовского. Доктор настаивает, что продюсеру группы «На-На» нельзя волноваться. В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Ранее СМИ сообщили, что продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в больницу. Сын продюсера Бари Алибасов-младший заверил, что его отец выпил жидкость ненамеренно, это был несчастный случай.

«Комсомольская правда» позже написала, что у продюсера диагностировали ожог пищевода и ожог желудка второй степени.

На инцидент отреагировали российские артисты. Например, актёр Станислав Садальский на своей странице в Instagram пожелал здоровья «бывшему другу», а также назвал имена тех, кого подозревает в проступке.

«Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды (Федосеевой-Шукшиной), Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку», — резко заявил актёр (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).

Вечером 5 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Бари Алибасов скончался. Впрочем, информацию быстро опроверг пресс-секретарь продюсера, заявив, что «мы живём во время фейков». Он отметил, что «Бари Каримовичу тяжело, но он жив».