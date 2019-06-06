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Гордон посоветовала Собчак смириться со своей «старостью» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Адвокат обратилась к бывшей возлюбленной Максима Виторгана в Instagram.
Экс-возлюбленная соведущего Юлии Барановской в программе «Мужское/Женское» Александра Гордона — адвокат Катя Гордон обратилась к Ксении Собчак, призвав светскую львицу смириться со свой «старостью». 38-летняя Екатерина оставила соответствующий комментарий под свежим постом бывшей избранницы актера Максима Виторгана в Instagram.
Сама же Ксюша привела в своем профиле одну из цитат: «Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага».
«Мало кто умеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот, лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок — верный признак «Шарикова». А вы как думаете?» — задалась вопросом Собчак.
В ответ на рассуждения телеведущей Катя Гордон решила напомнить Ксении о скоротечности времени.
«Ксюш, вероятно пора принять то, что ты старая… и не очень удачливая. Я смогла… А ты?» — обратилась к ней адвокат.
Примечательно, что сама Ксения пока оставила без ответа реплику Кати Гордон в свой адрес. Пост Собчак всего за десять часов оценили порядка 77 тысяч человек.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Катя Гордон , Ксения Собчак , Юлия Барановская , Александр Гордон
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