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«Я не святая»: Брежнева сделала заявление об измене Меладзе 

Рамблер + ещё 3 53 минуты назад
Вера Брежнева прокомментировала на своей странице в Instagram информацию о возможной измене своего супруга Константина Меладзе. Музыкального продюсера ранее запечатлели в страстных объятиях неизвестной блондинки.
2 июня журнал Starhit опубликовал статью, в которой разместил фотографию, сделанную бывшей звездой «Дома-2» Инессой Шевчук, в одном из столичных баров. На снимке изображён Константин Меладзе, целующий грудь неизвестной блондинки.
«Это лучшая туса», — процитировало издание подпись Шевчук к снимку.
Реакция супруги Меладзе певицы Веры Брежневой последовала на её странице в соцсети под постом о новом клипе под названием «Я не святая».
«Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала Стархит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все успевает…?!», — написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Некоторые поклонники певицы тут же «уличили» звёздную пару в пиаре.
«Можно подумать не вы с Костей придумали эту историю? Хороший пиар», — заявил пользователь под ником @prokopishins1418.
«Ага, это они сериал снимали. Сегодня 2часть. Продюсер— Стархит! Они там многих «продвигают», — подхватила @ svett. _hjk.
«Вера, так это вас не узнали в клубе наверное журналисты», — предположила @mamaluba_22.
На момент публикации пост Брежневой собрал более 1,5 тысяч комментариев.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Константин Меладзе , Вера Брежнева , StarHit
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