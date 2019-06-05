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Смерть Бари Алибасова опровергли 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
По сообщениям СМИ, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, скончался в больнице. Однако это оказалось неправдой. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь знаменитости.
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Вадим Горжанкин, пресс-секретарь продюсера, заявил, что это бред.
«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой», — заявил Горжанкин.
Пресс-секретарь удивился вопросу и заявил, что не знает, откуда пошли такие новости.
«У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все! У нас завтра с утра будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии», — пояснил пресс-секретарь.
Днем ранее Алибасов перепутал сок с жидкостью для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали в больницу имени Склифософского. Состояние артиста оценивалось как тяжелое, однако он находил в себе силы шутить.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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