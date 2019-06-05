Шнурова уличили в плагиате

В клипе группы «Ленинград» i_$uss обнаружили плагиат на работу Дэвида Боуи 2013 года. На схожесть двух видео обратила внимание журналистка и писательница Ольга Бешлей.

«Ну ладно. Значит, Шнуров снял клип про Иисуса? А по-моему, Шнуров зачем-то снял The next day Дэвида Боуи, только без Гэри Олдмена, Марийон Котийяр и Дэвида Боуи», — написала Бешлей.

По ее словам, даже если клип на песню «Ленинграда» является «обширным цитированием», то оно «очень грубое».

«С другой стороны, тонко: если общественность возмутится (ну, та часть общественности, чьи чувства все время страдают), можно сказать — великий Дэвид Боуи такое показывал и ничего», — отметила журналистка.

В доказательство своих слов Бешлей опубликовала несколько скриншотов из обоих клипов с похожими кадрами.

5 июня группа «Ленинград» выпустила новое видео на песню «i_$uss», снятое режиссером Леонидом Колосовским. По сюжету ролика, героиня актрисы Марии Стопник, приняв наркотики, встречает в ночном клубе Иисуса в исполнении Назара Проценко.