Дана Борисова поддержала Малахова после конфликта с Галкиным

Телеведущая посоветовала ему не обращать внимания на претензии звездной семьи.

Телеведущая Дана Борисова в Instagram поддержала Андрея Малахова , у которого случилась конфликтная ситуация с Максимом Галкиным . Напомним, что портал, где телеведущий работает главным редактором, написал, что Пугачева с супругом потратили свыше двух миллионов евро на покупку земли и строительство трехэтажного особняка на Кипре . Когда об этом узнал Максим Галкин, то разразился гневным постом. Он заявил, что Андрей Малахов уже перегибает палку, распространяя через свое издание непроверенную информацию.

Кроме того, он отметил, что Малахов ведет на центральном канале программу, которую он считает «дешевым балаганом». Кстати, многие звезды выразили свою поддержку именно Галкину в этой непростой ситуации. Сам же Малахов пока хранит молчание.

Борисова отметила, что в последние две недели находится в так называемом «сухом срыве». То есть она не пьет алкоголь и не принимает наркотики, но при этом находится в подавленном состоянии. Телеведущая похудела на четыре килограмма, хотя не сидела на диетах. Ей просто кусок в горло не лезет. В то же время она отметила, что ее поддержали друзья. Одним из них как раз и стал Малахов.