Елена Малышева упрекнула героиню «Жить здорово!» во лжи

Ранее женщина сообщила, что стала жертвой обмана на съемках программы. По ее словам, организаторы пообещали ей помочь с обследованием и лечением, но этого не произошло.

Участница обратилась за помощью в программу из-за редкого заболевания — лимфостаза, которое мешает ей нормально ходить.

Елена Малышева заявила, что это ложь от первого до последнего слова. Организаторы программы дали пациентке контакты одного из лучших врачей. Он пригласил ее на бесплатную операцию, но женщина отказалась от лечения.

— Профессор приехал, показал переписку с ней, он ее бесплатно консультировал и лечил. Мы ей оплатили приезд и проживание, — отметила она.

Малышева также сообщила Nation News, что редакторы программы связались с женщиной и спросили почему она солгала. В ответ Зайнуллина сообщила, что попросит убрать эту информацию из печати.