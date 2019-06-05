Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Елена Малышева упрекнула героиню «Жить здорово!» во лжи 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Малышева обвинила участницу программы "Жить здорово!" Гульназ Зайнуллину из Стерлитамака во лжи.
Ранее женщина сообщила, что стала жертвой обмана на съемках программы. По ее словам, организаторы пообещали ей помочь с обследованием и лечением, но этого не произошло.
Участница обратилась за помощью в программу из-за редкого заболевания — лимфостаза, которое мешает ей нормально ходить.
Елена Малышева заявила, что это ложь от первого до последнего слова. Организаторы программы дали пациентке контакты одного из лучших врачей. Он пригласил ее на бесплатную операцию, но женщина отказалась от лечения.
— Профессор приехал, показал переписку с ней, он ее бесплатно консультировал и лечил. Мы ей оплатили приезд и проживание, — отметила она.
Малышева также сообщила Nation News, что редакторы программы связались с женщиной и спросили почему она солгала. В ответ Зайнуллина сообщила, что попросит убрать эту информацию из печати.
Вечерняя Москва: последние новости
Врач рассказал, что нужно было делать Алибасову в первые 10 минут после отравления Вперед в прошлое Эксперт рассказал, почему россияне создали культ вокруг Началовой
Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Елена Малышева , Стерлитамак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»130
США нарушили договоренность с Россией по Сирии3
Зеленского обвинили в плагиате11
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ319
Стало известно отношение украинцев к России422
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
02:46
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»
Политика Европа
02:21
Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Политика
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
01:04
«Преподнесла внучка Лиды»: кто «отравил» Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение