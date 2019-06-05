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Валерия усомнилась в популярности «Ибицы» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Соцсети
Певица Валерия усомнилась в реальности просмотров совместного клипа Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица», пишет «Вокруг ТВ».
В интервью Вячеславу Манучарову для Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» Валерия заявила, что «миллионы просмотров» клипа «Ибица» — это всего лишь накрутка.
«У нас аудитории такой просто нет. Опять же, берешь для сравнения топовых международных артистов, чьи имена гремят на весь мир, и невозможно соизмерить. Как у наших артистов может быть столько же просмотров, сколько у мега-звезды?» — поинтересовалась Валерия.
По ее словам, она не интересуется просмотрами чужих клипов, поскольку не верит в реальность интернет-аудитории.
Валерия заявила, что не готова сняться в клипе наподобие «Ибицы», поскольку это «не ее эстетика».
«Приколоться я могу, вот реально. Пошутить, посмеяться, а что бы нет? Но «Ибицу» я делать не готова, это не моя эстетика. Категорически нет. (…) Я очень ценю свою аудиторию. Да и умышленно хайповать я не готова», — сказала певица.
Видеоклип на совместную работу Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица» вышел в сентябре 2018 года. На данный момент клип набрал в Youtube 23,5 млн просмотров.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Вячеслав Манучаров , Валерия
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