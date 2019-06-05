Началову поставили в один ряд с Тальковым и Цоем

Журналист и писатель Феликс Грозданов в своей колонке для портала "Дни.ру" назвал происходящее вокруг певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, культом.

По его мнению, нет никаких причин обожествлять Юлию Началову.

"Считать ее столь же значимой для российской музыкальной культуры, как, скажем, Виктор Цой и Игорь Тальков, которых после смерти тоже возвели в культ и превратили в бронзовые памятники. Однако никто не предлагал создавать храмы в их честь", — заметил он.

Грозданов добавил, что в истерии, на его взгляд, виноваты журналисты, которые предлагают поклонникам Началовой новости о ней.

"Публику уже тошнит, она отворачивается, зажимает нос и просит остановиться, а ее все равно пичкают историями про мужей и любовников, болезни, судьбу дочери и пресс-секретаря", — сетует журналист.

Ранее сообщалось, что приставы намерены взыскать с покойной Началовой 50 тыс. рублей.