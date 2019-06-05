Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему погиб их общий сын. Маленький мальчик прожил всего десять дней и скончался в страшных судорогах.

Пара заключила брак в 1989 году. Меньше, чем через год у четы Меладзе появился первенец. Однако, в момент родов певец не смог находиться рядом с супругой, потому что уехал вместе с братом Константином записывать свой первый диск. Ирина уверяет, что готовилась стать матерью в полном одиночестве. При этом в последние дни перед родами почувствовала сильное недомогание.

«Родами я легла спать здоровой, а проснулась с температурой. Мне потом врач сказал, что это была реакция нервной системы организма на начало родов». — отметила экс-супруга певца.

Проблему можно было решить одой таблеткой парацетамола, но Ирина принципиально не принимала медикаменты, поскольку была уверена, что лекарства вредят женщинам в положении.

«Я в те годы была дремучая. Мне с детства вдолбили, что таблетки беременным противопоказаны», — сказала она.

В результате, когда у Ирины начались схватки, она с температурой 38 градусов пошла пешком в роддом. После появления сына на свет, по её словам, бывшая жена пережила «адские 10 дней».

«Я была в больнице одна. Выла, как белуга», — заявила женщина.

За это время Ирина ни разу не взяла ребёнка на руки. Позже ей стало известно, что пять дней мальчик провёл в страшных судорогах. По словам врачей, если бы малыш выжил, то навсегда остался бы инвалидом. При этом женщина, лёжа в больнице, не оставляла надежд, что ребёнок поправится.

«Я придумала молитву. Считала, что если прочитаю ее 50 раз, то наш сынок обязательно поправится. Верила, что господь меня услышит. Мне казалось, что все будет хорошо», — вспоминает она.

Спустя 10 дней малыш скончался.

Валерий Меладзе прожил в браке с Ириной вплоть до 2014 года. Женщина родила певцу ещё трёх дочерей. По данным СМИ, после развода артист женился на бывшей солистке группы «ВИА ГРА» Альбине Джанабаевой, с которой воспитывает двух сыновей.