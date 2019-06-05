Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певцов блокирует хейтеров за критику в адрес Дроздовой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @dima_pevtsov
55-летний Дмитрий Певцов опубликовал на личной страничке в Instagram свежий видеоролик, где он запечатлен вместе со своей избранницей Ольгой Дроздовой. В комментариях к своему посту супруг актрисы обратился к подписчикам, решив лично предупредить их о блокировке.
По словам Дмитрия, он отправит в бан всех хейтеров, которые будут писать «гадости» в адрес его жены. Актер подметил, что ему надоело сталкиваться с подобным отношением поклонников. Поэтому он решил применить более жесткие меры, отправляя фанатов в бан за критику.
«Как честный человек, не могу не предупредить: каждый кто напишет гадость про мою жену, будет немедленно мной заблокирован… Как говорила одна печка из сказки: «Сам испек, сам и кушай». Вы уж извините, но будет так, ибо — надоело…» — отметил Певцов.
Напомним, что вместе с Ольгой Дроздовой актер воспитывает сына Елисея, в августе мальчику исполнится двенадцать лет. Он появился на свет в 2007 году.
Teleprogramma.pro: последние новости
Киркоров одним словом описал слухи о строительстве особняка Галкиным Политов из «На-На»: «У Алибасова плохо со зрением, взял и выпил» Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство трехэтажного коттеджа на Кипре
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился к руководству России137
Пока вы спали: настала расплата за отмену роуминга30
Долететь до Берлина не удалось103
Новые жертвы ядовитого озера3
США выдвинули ультиматум Турции из-за «Триумфов»75
Видео
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
03:50
Зеленский обратился к руководству России
Украина В мире
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
01:00
Британский крысолов переметнулся к Трампу
Политика Общество
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
02:45
Не убедил: в ДНР выдвинули обвинение Зеленскому
Украина В мире
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение