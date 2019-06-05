Певцов блокирует хейтеров за критику в адрес Дроздовой

По словам Дмитрия, он отправит в бан всех хейтеров, которые будут писать «гадости» в адрес его жены. Актер подметил, что ему надоело сталкиваться с подобным отношением поклонников. Поэтому он решил применить более жесткие меры, отправляя фанатов в бан за критику.

«Как честный человек, не могу не предупредить: каждый кто напишет гадость про мою жену, будет немедленно мной заблокирован… Как говорила одна печка из сказки: «Сам испек, сам и кушай». Вы уж извините, но будет так, ибо — надоело…» — отметил Певцов.

Напомним, что вместе с Ольгой Дроздовой актер воспитывает сына Елисея, в августе мальчику исполнится двенадцать лет. Он появился на свет в 2007 году.