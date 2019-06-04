«Микелла не была лучшей»: Валерия прокомментировала скандал на «Голосе»

Певица Валерия предложила запретить детям артистов и публичных людей участвовать в песенных конкурсах. О своем отношении к скандалу на шоу "Голос. Дети" она рассказала в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

Валерия заявила, что считает дочь Алсу Микеллу Абрамову "мегаталантливой", однако девочка, по ее мнению, выступала в неравных условиях.

"Получается, что так или иначе есть своя аудитория у Алсу, которая, что бы ни делали другие дети, будет отдавать свои голоса. Друзья, знакомые будут поддерживать этого ребенка. Это, наверное, неправильно", — отметила она.

По мнению артистки, дочь Алсу "не была лучшей или худшей": Валерия убеждена, что девочка выступила с неудачной песней и исполнила ее "недостаточно эффектно". При этом Валерия подчеркнула, что считает голос исполнительницы наиболее сильным.

Певица так же осудила публику, готовую "с остервенением загрызть" невиновного в скандале ребенка.

Скандал на шоу "Голос. Дети"

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети", прошедшим 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.