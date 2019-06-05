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Пригожин пожаловался на затравившее Алсу поколение блогеров и рэперов 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что певице Алсу и ее дочери Микелле Абрамовой не стоит обращать внимание на критику в свой адрес после шоу «Голос». Об этом сообщает ФАН.
«Скажу грубо: собака лает, а караван идет. Если обращать внимание на всех тявкающих гиен, то в жизни ничего не добьешься», — сказал Пригожин.
Он отметил, что «многие у нас в стране готовы судить, давать оценки, но не готовы восхищаться», и назвал возмутительными высказывания о ребенке Алсу.
«Посмотрите, что происходит в стране: появилось целое поколение критиканов, мы стали обществом блогеров и рэперов! У нас каждая шашлычная — лейбл, в каждой подворотне — рэпер, каждая вторая — блогерша. Из-за того, что Интернет стал таким доступным, все могут позволить себе и считают своим долгом кому-то поставить оценку, не давая себе труда разобраться!» — заявил продюсер.
По его мнению, столь негативная реакция на победу Микеллы Абрамовой в «Голосе» говорит о том, что в России есть «целый пласт людей невоспитанных, демонстрирующих воинственное невежество по отношению к состоявшимся людям».
«Какая-то собачка гавкает, и ей кажется, что она имеет право что-то там говорить! На мой взгляд, это псевдотолерантность», — добавил Пригожин.
Ранее 4 июня его супруга Валерия сказала, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах. Она отметила, что Микелла — очень талантливая девочка, но Алсу не следовало отправлять ее на шоу.
Первый канал аннулировал результаты шоу «Голос. Дети» после того, как расследование подтвердило накрутки голосов зрителей в пользу дочери Алсу. В специальном выпуске шоу от 24 мая все девять финалистов были объявлены победителями и получили по миллиону рублей.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин
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