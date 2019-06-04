Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садальский отчитал Познера за интервью с Галкиным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актер Станислав Садальский раскритиковал беседу телеведущего Владимира Познера с шоуменом Максимом Галкиным.
У себя в инстаграме Садальский отметил, что мог не тратить время на просмотр этой передачи.
"Кроме самолюбования профнепригодного и желания получить звание ничего не нового не увидел. Скажите по чесноку, пошли бы вы к хирургу без медицинского образования?" — критикует он Галкина.
Также Садальский утверждает, что шутки для Галкина пишут "хлопцы из юмористических передач". "Жалко Владимир Владимировича, что не может отказаться от таких горе-ведущих… Он же не Андрей Малахов, который смеет собственное мнение", — разошелся Садальский.
Ранее Орбакайте влезла в грязную склоку Галкина и Малахова из-за виллы Пугачевой на Кипре.
Газета.Ru: последние новости
Что происходит на могиле Началовой и мироточит ли ее крест, выяснил Малахов Вокруг Пугачевой и ее юной протеже назревает скандал Алсу назвала россиян "гиенами"
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Владимир Познер , Андрей Малахов , Максим Галкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия ответила на военные планы США7
ЧП в Солнечногорске: киллер застрелил директора ТЦ62
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата7
Гражданку России не пустили на Украину за пост в соцсетях1
Песков обратился к Киеву с советом162
Видео
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
04:28
Гражданку России не пустили на Украину за пост в соцсетях
Украина В мире
02:03
Белоруссия ответила на военные планы США
Армия
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Убийцы спецназовца ГРУ сбежали в Армению
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение