Садальский отчитал Познера за интервью с Галкиным

У себя в инстаграме Садальский отметил, что мог не тратить время на просмотр этой передачи.

"Кроме самолюбования профнепригодного и желания получить звание ничего не нового не увидел. Скажите по чесноку, пошли бы вы к хирургу без медицинского образования?" — критикует он Галкина.

Также Садальский утверждает, что шутки для Галкина пишут "хлопцы из юмористических передач". "Жалко Владимир Владимировича, что не может отказаться от таких горе-ведущих… Он же не Андрей Малахов , который смеет собственное мнение", — разошелся Садальский.

Ранее Орбакайте влезла в грязную склоку Галкина и Малахова из-за виллы Пугачевой на Кипре.