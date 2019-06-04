Проблемы со здоровьем? Зачем Дана Борисова летала к «русской Ванге»

Телеведущая Дана Борисова объяснила, с какой целью посетила известного экстрасенса Нелли Беджиеву в Карачаевске . Звезда призналась подписчикам в Instagram, что на встречу с «русской Вангой» её толкнули не проблемы со здоровьем, а съёмки художественного фильма.

После того, как в СМИ появилась информация, что Борисова летит к экстрасенсу, пользователи соцсетей выдвинули предположение, что телеведущая снова борется с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Считается, что звезда успешно победила пагубные привычки. После того, как в 2017 году мать Борисовой во всеуслышание заявила о том, что её дочь наркоманка, звезда прошла полугодовое лечение в одной из клиник Таиланда.

Борисова отметила, что её не удивили предположения пользователей о том, что к экстрасенсу она летала для того, чтобы снова вылечиться от зависимости, и открыла реальную причину поездки.

«Отвечу на вопрос, к русской Ванге летала на съемки фильма, по сюжету действительно сама не могу разобраться в своей жизни и обращаюсь к потусторонним силам», — заявила телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).

Примечательно, что кроме творческих проектов Борисова активно участвует в работе антинаркотических лагерей, где рассказывает подросткам о вреде запрещённых веществ и пропагандирует здоровый образ жизни.

Отказ от пагубных привычек, уверяет Борисова, помог начать ей новую жизнь и наладить отношения в семье. В частности, телеведущая помирилась со своей дочерью, которая агрессивно реагировала на воспитание. Девочка на время даже переезжала жить к отцу. Впрочем, в результате Борисовой путём долгих переговоров всё-таки удалось найти общий язык с ребёнком.