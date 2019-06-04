После слухов о лечении звезды "Обитаемого острова" Василия Степанова в психиатрической лечебнице в его состоянии обвинили режиссера картины Федора Бондарчука.
Как заявила светская львица Ксения Мерц, Степанов, по ее мнению, мог бы состоятся в другой профессии, но случайно встретил Бондарчука.
"Человек работал тренером и барменом. Вот он работал бы барменом и все бы сложилось прекрасно. Встретил бы он девушку. Женился бы, и все бы у него было хорошо", — цитирует Ксению портал "Дни.ру".
Она считает, что Степанова выдернули из привычной ему жизни и заставили стать актером.
По мнению Мерц, испытания славой Степанов не выдержал.
"Слабая психика и не те предлагаемые обстоятельства для жизни", — резюмировала она.
Впервые о госпитализации Степанова в психиатрическую клинику заговорили в 2017 году, когда артист выпал из окна своей квартиры.