В психической болезни звезды «Обитаемого острова» обвинили Бондарчука

Как заявила светская львица Ксения Мерц, Степанов, по ее мнению, мог бы состоятся в другой профессии, но случайно встретил Бондарчука.

"Человек работал тренером и барменом. Вот он работал бы барменом и все бы сложилось прекрасно. Встретил бы он девушку. Женился бы, и все бы у него было хорошо", — цитирует Ксению портал "Дни.ру".

Она считает, что Степанова выдернули из привычной ему жизни и заставили стать актером.

По мнению Мерц, испытания славой Степанов не выдержал.

"Слабая психика и не те предлагаемые обстоятельства для жизни", — резюмировала она.

Впервые о госпитализации Степанова в психиатрическую клинику заговорили в 2017 году, когда артист выпал из окна своей квартиры.