Вокруг Пугачевой и ее протеже назревает скандал

Корреспондент издания Super Алена Жигалова заявила об отсутствии «справедливости и прозрачности на детских конкурсах». В пример журналистка привела неоднозначную победу протеже Аллы Пугачёвой 9-летней россиянки Алисы Голомысовой в песенном конкурсе «Детская новая волна», прошедшего недавно в Крыму

По словам журналистки, девочку усиленно снимали телевизионные камеры, а за кулисами ходила информация, что Голомысова — «дочка важных людей». В статье отмечается, что отец ребёнка работает в департаменте образования Москвы по Восточному округу и, согласно официальным данным, получает 65 тысяч рублей в месяц. Впрочем, это не мешает госслужащему водить дружбу и иметь совместные проекты с лидером «Фонограф джаз-бэнда» Сергеем Жилиным , коллектив которого участвует в записи шоу «Голос» на Первом канале. При этом чиновник «имеет прямой доступ к Алле Пугачёвой», в школе которой Алиса проходила обучение эстрадному мастерству. Автор статьи также отметила, что стоимость месяца обучения у Примадонны составляла ровно столько, сколько получает папа Алисы, трудясь в департаменте образования.

После того, как Голомысова стала протеже Пугачёвой, её сольная карьера пошла вверх: девочка появилась на записи новогоднего «Голубого огонька», а также поучаствовала в шоу «Голос. Дети», где дошла до финала. Возможно поэтому сегодня Instagram ребёнка полон фотографий в обнимку со звёздами российской эстрады.

Олег Газманов, По мнению автора статьи, вышеописанные обстоятельства повлияли на мнение жюри «Детской новой волны», куда вошли Николай Басков Лев Лещенко и другие артисты, которые признали Алису Голомысову победительницей конкурса несмотря на то, что в финале девочка «не взяла пару нот и спела, прямо скажем, не идеально».

«В отличие, к примеру, от белокурого ангелоподобного Ярослава Соколикова из Белоруссии, который с первого дня вокального состязания стал абсолютным фаворитом публики», — отмечается в статье. Соколиков в результате занял третье место.

Алёна Жигалова отмечает, что подобное решение жюри до сих пор не возымело широкого общественного резонанса, аналогичного скандалу после победы дочери Алсу на «Голосе», по нескольким причинам. Во-первых, эфиры «Детской новой волны» ещё только планируются к показу. Во-вторых, семья Голомысовых, которая присутствовала на конкурсе, «не пыталась публично агитировать, не была замечена на тайных вечерях с членами жюри и не демонстрировала на публике своё благополучие и состоятельность».