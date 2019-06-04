«Наплюй на меня»: как Собчак помирилась с Бузовой

Журналистка Ксения Собчак посетила премьеру клипа Ольги Бузовой и попросила певицу «не серчать» на нее из-за скандала с дизайнером. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее Собчак рассказала, что один «очень модный дизайнер» был недоволен, увидев вещи своего бренда на Бузовой. По словам журналистки, дизайнер хотел, чтобы Собчак передала Бузовой просьбу не носить куртку его бренда. Бузову эта история оскорбила. Она подумала, что речь идет о креативном директоре Balenciaga Демне Гвасалия, и пообещала вернуть ему купленные вещи.

«Я пришла к тебе в куртке, но не Balenciaga. Я тебя от всей души поздравляю с сегодняшним вечером. И хочу сказать, что за твой успех я очень рада. Так что ты на меня не серчай!» — сказала Собчак на презентации клипа Бузовой.

Певица попросила Собчак признаться, что она — «маленькая врушка» и преувеличила факты в истории с дизайнером. Журналистка признаваться в этом не стала и дала Бузовой совет.

«Наплюй на то, что и какой дизайнер тебе сказал. Наплюй на то, что тебе говорит Ксения Собчак. Ты прекрасно выглядишь и у тебя прекрасная карьера», — подчеркнула она.

Собчак отметила, что Бузовой стоило позвонить ей и поинтересоваться, о каком дизайнере она говорила, а не обвинять Balenciaga. Журналистка сказала, что на самом деле речь шла о русском дизайнере, и пообещала назвать его имя Бузовой.

Продюсер Яна Рудковская , также ставшая гостьей мероприятия, обратила внимание, что Бузова носит серьги самого дорогого бренда бриллиантов в мире.