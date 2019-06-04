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Максим Галкин заговорил о смерти 

Рамблер + ещё 2 56 минут назад
Максим Галкин в эфире программы «Познер» на Первом канале признался, что боится смерти и хотел бы уйти из жизни «несильно мучаясь». По словам юмориста, своей кончиной он не хотел бы создать родственникам неудобства, поэтому планирует заранее привести все документы в порядок.
Речь зашла в процессе разговора Галкина и ведущего программы Владимира Познера о государственных наградах. Артист заявил, что в поощрении со стороны руководства страны за свою творческую деятельность не нуждается, поскольку считает эту инициативу «пережитком советских времён».
«Награды вручаются не только потому, что человек их заслужил. Чаще их «выбивают». Для получения звания надо прилагать титанические усилия. Но отказываться я не буду, если дадут. Я с этим не борюсь», — отметил юморист.
При этом Галкин подчеркнул, что присвоение звания на самом деле даёт немного преимуществ: надбавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей и бесплатное место на кладбище, «если родственники будут сильно хлопотать».
«Я надеюсь, мои родственники похоронят меня там, где им будет приятно меня видеть. О смерти пока не задумываюсь. Только в плане того, что все документы должны быть в порядке», — отметил артист.
В первую очередь это касается «бумаг на недвижимость», объяснил Галкин.
Владимир Познер вернулся к теме смерти во время блиц-опроса. На вопрос, боится ли юморист кончины, артист ответил утвердительно.
«Хотел бы уйти несильно мучаясь. А при встрече с Богом попрошу прощения за то, что отступался на пути к нему», — пояснил Галкин.
Комментарии5
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Познер , Максим Галкин
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