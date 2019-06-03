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Рустам Солнцев считает, что Галкин завидует популярности Малахова 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый скандал в российском шоу-бизнесе. На этот раз героями дня стали Максим Галкин и Андрей Малахов. Молодой супруг Примадонны набросился на телеведущего, назвав его «главным телесплетником» страны.
В этот раз Малахову досталось за то, что в журнале, где он выступает главным редактором, появилась статья, в которой говорится о заграничной недвижимости Галкина. Якобы тот строит дом на Кипре. В качестве доказательства этих слов в статье приводится интервью с сотрудниками агентства недвижимости. Сам Максим заявил, что никакого дома на Кипре у него нет, а вся статья — это ложь.
Портал Teleprogramma.pro решил поинтересоваться, что представители российского шоу-бизнеса думают об этой ситуации. Так, бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что Галкин завидует популярности Малахова на телевидении. По его словам, тут далеко не последнюю роль играет конкуренция.
«Лично мне, например, не нравятся его (Галкина — ред.) передачи. А вот у Андрея все набито, как в украинской колбасе: мясо, сало, специи. Любо дорого смотреть его «Привет, Андрей». Поэтому у Максима есть ревность», — поделился своим мнением Солнцев.
Стоит отметить, что пока ни сам Андрей Малахов, ни его представители не комментировали ситуацию с Галкиным.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Андрей Малахов , Максим Галкин , Кипр
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