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Именем Ксении Бородиной воспользовались мошенники 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @borodylia
Ксения Бородина рассказала, что ее звездным именем пользуются мошенники, чтобы обмануть доверчивых граждан. Так, по словам ведущей «Дома-2», в последнее время она стала часто получать от подписчиков гневные сообщения о том, что те приняли участие в опросе или конкурсе, организованном звездой, а она их якобы обманула.
«Вот я все время думаю, что вами руководит, когда вы сами отдаёте деньги мошенникам, а строчить смс с проклятиями бежите ко мне в Директ?! Я хоть раз на своей странице Опросы проводила? Хоть раз просила перекинуть мне день на карту?», — возмущенно спросила Бородина в Instagram.
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Вот я все время думаю, что вами руководит, когда вы сами отдаёте деньги мошенникам, а строчить смс с проклятиями бежите ко мне в Директ?! Я хоть раз на своей странице Опросы проводила? Хоть раз просила перекинуть мне день на карту? 🙈🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Я делаю розыгрыши на свой, Своей странице и максимум усилий, которых я о вас прошу, это подписаться на конкурсные аккаунты! Больше никогда и ничего! Такие к черту ещё опросы?! Кто за опросы платит деньги вообще?! Вас разводят! Они вырезают из моих гивов часть, покупают у Инстаграмм рекламу и ставят ее, но не на моей странице! Потому прекратите на это вестись 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ бесплатный сыр только в мышеловке!

Публикация от  Ксения Бородина (@borodylia)

Телеведущая призвала подписчиков иметь голову на плечах и не вестись на явный «развод» в Интернете. Она напомнила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
В комментариях поклонники пожелали любимой ведущей терпения и согласились с тем, что нельзя вестись на предложения заработать легкие деньги в Интернете.
Напомним, недавно телезвезда призналась, что не надевает одно и то же платье на светские мероприятия больше одного раза.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Бородина
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