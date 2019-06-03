Именем Ксении Бородиной воспользовались мошенники

Ксения Бородина рассказала, что ее звездным именем пользуются мошенники, чтобы обмануть доверчивых граждан. Так, по словам ведущей «Дома-2», в последнее время она стала часто получать от подписчиков гневные сообщения о том, что те приняли участие в опросе или конкурсе, организованном звездой, а она их якобы обманула.

«Вот я все время думаю, что вами руководит, когда вы сами отдаёте деньги мошенникам, а строчить смс с проклятиями бежите ко мне в Директ?! Я хоть раз на своей странице Опросы проводила? Хоть раз просила перекинуть мне день на карту?», — возмущенно спросила Бородина в Instagram.

Телеведущая призвала подписчиков иметь голову на плечах и не вестись на явный «развод» в Интернете. Она напомнила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

В комментариях поклонники пожелали любимой ведущей терпения и согласились с тем, что нельзя вестись на предложения заработать легкие деньги в Интернете.

Напомним, недавно телезвезда призналась, что не надевает одно и то же платье на светские мероприятия больше одного раза.