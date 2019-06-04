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Жалобы Киану Ривза на одиночество оказались грубой подделкой 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Phil McCarten / Reuters
Интервью голливудского актера Киану Ривза, где он признался в своем одиночестве, оказалось подделкой. На инцидент обратило внимание издание The Huffington Post.
Откровенное высказывание звезды опубликовал малазийский портал star2. В материале «Киану Ривз признался, что он одинокий мужчина» редакция привела следующую цитату актера: «Имеете в виду романтическую любовь? Знаете, я одинокий парень. В моей жизни никого нет».
Это интервью умилило пользователей Twitter. Многие поклонники Ривза бросились утешать его. Некоторые выказывали готовность сблизиться с известным актером. Ряд юзеров предположили, что отныне у звезды не будет отбоя от любовниц.
Позднее представитель Ривза заявил, что актер не общался с представителями star2. По данным пресс-секретаря, цитата была сформирована из высказываний актера, прозвучавших в различных беседах.
«Этого интервью не было. Это было сделано из нескольких интервью, и на большинство этих вопросов не было дано никакого ответа. Они сфабрикованы», — заключил спикер.
Несмотря на публикацию опровержения, интервью с Ривзом доступно на сайте star2.
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