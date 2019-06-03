Вскрылось, почему Пугачеву на Украине любят сильнее, чем Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на Украине больше любят зарубежных и русских звезд, чем украинских артистов, добившихся успеха за рубежом.

В интервью ФАН Соседов сказал, что украинцы очень не любят, когда их соотечественник уезжает в другую страну и преуспевает там.