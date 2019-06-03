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Вскрылось, почему Пугачеву на Украине любят сильнее, чем Ротару 

Газета.Ru 1 час назад
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на Украине больше любят зарубежных и русских звезд, чем украинских артистов, добившихся успеха за рубежом.
В интервью ФАН Соседов сказал, что украинцы очень не любят, когда их соотечественник уезжает в другую страну и преуспевает там.
"И если, допустим, на Украине где-то на одном концерте выступали Ротару и Пугачева, Софию принимали очень скромно. Более того, в нее еще могли кинуть тухлые помидоры или выкрикнуть что-то такое националистическое. А на Пугачеву была совсем иная реакция", — поделился Соседов, добавив, что на Украине также тепло принимали Валерия Меладзе, Ирину Аллегрову, Владимира Кузьмина.
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