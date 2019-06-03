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Алексей Панин осуществил детскую мечту 

Russianshowbiz.info 44 минуты назад
Недавно на большой спортивной арене «Лужники» с аншлагом прошел концерт популярной американской рок-группы Bon Jovi.
Выступление легендарных музыкантов посетило огромное количество людей, среди них оказался скандальный российский артист Алексей Панин. Этим радостным событием он решил поделиться на своей странице в Инстаграм, сообщив поклонникам, что в детстве он даже представить не мог, что однажды увидит кумиров собственными глазами.
На видео, которое опубликовал артист, он искренне радуется выступлению рок-звезд. Также Панин признался, что сбылась его самая большая детская мечта.
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Шоу-бизнес , Видео , Алексей Панин
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