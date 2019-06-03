Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Трехэтажный коттедж пары площадью 600 квадратных метров расположен на побережье Средиземного моря в Лимасоле. Фотографии демонстрируют, что дом построен из традиционного для Кипра белого камня.

cyprusbutterfly.com

В агентстве Cyprus Butterfly «СтарХиту» рассказали, что супруги иногда приезжают на стройку, чтобы проконтролировать процесс. Чаще всего там бывает Галкин, который к тому же выступает на Кипре с концертами. По словам собеседника издания, дом строится по макетам дизайнера пары, однако на Кипре есть особые требования к высоте, количеству этажей, цвету крыши и окон.

«Поэтому второго такого замка, как в Подмосковье, не получится», — подчеркнули в агентстве.

cyprusbutterfly.com

В Cyprus Butterfly обратили внимание, что некоторые элементы особняка перекликаются с подмосковным замком, например, башенки. Сдать особняк должны в июле 2019 года. В августе Галкин должен приехать принимать работу, а также обсудить дизайн множества внутренних помещений. Известно, что в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, кинотеатр и большой камин.

Благодаря кипрской недвижимости семья Пугачевой и Галкина также получит кипрские паспорта. В Cyprus Butterfly отметили, что артисты занялись этим вовремя, вложив 2,3 миллиона, ведь теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на 350 тысяч евро.

Российский особняк певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина расположен в подмосковной деревне Грязь. СМИ писали, что площадь особняка составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой.