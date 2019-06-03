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Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин заканчивают строительство своего особняка на Кипре, сообщает «СтарХит». Издание опубликовало несколько фотографий дома.
Трехэтажный коттедж пары площадью 600 квадратных метров расположен на побережье Средиземного моря в Лимасоле. Фотографии демонстрируют, что дом построен из традиционного для Кипра белого камня.
cyprusbutterfly.com
В агентстве Cyprus Butterfly «СтарХиту» рассказали, что супруги иногда приезжают на стройку, чтобы проконтролировать процесс. Чаще всего там бывает Галкин, который к тому же выступает на Кипре с концертами. По словам собеседника издания, дом строится по макетам дизайнера пары, однако на Кипре есть особые требования к высоте, количеству этажей, цвету крыши и окон.
«Поэтому второго такого замка, как в Подмосковье, не получится», — подчеркнули в агентстве.
cyprusbutterfly.com
В Cyprus Butterfly обратили внимание, что некоторые элементы особняка перекликаются с подмосковным замком, например, башенки. Сдать особняк должны в июле 2019 года. В августе Галкин должен приехать принимать работу, а также обсудить дизайн множества внутренних помещений. Известно, что в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, кинотеатр и большой камин.
Благодаря кипрской недвижимости семья Пугачевой и Галкина также получит кипрские паспорта. В Cyprus Butterfly отметили, что артисты занялись этим вовремя, вложив 2,3 миллиона, ведь теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на 350 тысяч евро.
Российский особняк певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина расположен в подмосковной деревне Грязь. СМИ писали, что площадь особняка составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой.
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , StarHit , Кипр
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