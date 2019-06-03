«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети

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Это важный для каждой мамы день — День защиты детей — я, мои дочери и наши замечательные друзья провели в сердце моей малой Родины — Казани🙏🏻 Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе. Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу «Алсу детям» в поддержку Казанского Хосписа, Фонда имени Анжелы Вавиловы @angela_vavilova. Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой Сертификат на 1 миллион рублей за победу в #ГолосДети6 Микелла ещё в день своего рождения, 29 апреля, передала Президенту Фонда — Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в Казанском Хосписе. Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные Герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!
«Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу «Алсу детям» в поддержку Казанского Хосписа», — подчеркнула артистка.
«Низко это. Творите добро вот и все», — заявила @svetlanaafinogeeva.
«Пытаетесь сохранить лицо при плохой игре?» — вопрошает @ svetlana_tel.
«А я восхищалась вами раньше, но вы настолько опустили нашу татарскую нацию…» — @elsykazan.