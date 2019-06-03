«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети

«Опустила татарскую нацию»: Алсу затравили в сети

Пользователи интернета раскритиковали возобновившую активность в соцсетях Алсу. В частности, певицу обвинили в том, что она «опустила татарскую нацию».

Алсу атаковали пользователи Instagram в комментариях под постом об участии артистки в концерте, посвящённому Дню защиты детей, который прошёл в Казани. Певица разместила несколько фотографий, на которых изображена вместе со своей дочерью Микеллой. Алсу отметила, что они «поделились теплом сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью».

«Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу «Алсу детям» в поддержку Казанского Хосписа», — подчеркнула артистка.

Алсу также подчеркнула, что 1 миллион рублей за победу в шоу «Голос. Дети» её дочь Микелла передала на благотворительность для «для детишек, которые живут в Казанском Хосписе».

Большинство подписчиков звезды встретили сообщение негативно. Многие обвинили певицу в попытках отбелить свою репутацию.

«Низко это. Творите добро вот и все», — заявила @svetlanaafinogeeva.

«Пытаетесь сохранить лицо при плохой игре?» — вопрошает @ svetlana_tel.