«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети

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«Опустила татарскую нацию»: Алсу затравили в сети 

Рамблер 8 минут назад
Пользователи интернета раскритиковали возобновившую активность в соцсетях Алсу. В частности, певицу обвинили в том, что она «опустила татарскую нацию».
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Это важный для каждой мамы день — День защиты детей — я, мои дочери и наши замечательные друзья провели в сердце моей малой Родины — Казани🙏🏻 Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе. Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу «Алсу детям» в поддержку Казанского Хосписа, Фонда имени Анжелы Вавиловы @angela_vavilova. Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой Сертификат на 1 миллион рублей за победу в #ГолосДети6 Микелла ещё в день своего рождения, 29 апреля, передала Президенту Фонда — Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в Казанском Хосписе. Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные Герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!

Публикация от  ALSOU (@alsou_a)

Алсу атаковали пользователи Instagram в комментариях под постом об участии артистки в концерте, посвящённому Дню защиты детей, который прошёл в Казани. Певица разместила несколько фотографий, на которых изображена вместе со своей дочерью Микеллой. Алсу отметила, что они «поделились теплом сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью».
«Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу «Алсу детям» в поддержку Казанского Хосписа», — подчеркнула артистка.
Алсу также подчеркнула, что 1 миллион рублей за победу в шоу «Голос. Дети» её дочь Микелла передала на благотворительность для «для детишек, которые живут в Казанском Хосписе».
Большинство подписчиков звезды встретили сообщение негативно. Многие обвинили певицу в попытках отбелить свою репутацию.
«Низко это. Творите добро вот и все», — заявила @svetlanaafinogeeva.
«Пытаетесь сохранить лицо при плохой игре?» — вопрошает @ svetlana_tel.
«А я восхищалась вами раньше, но вы настолько опустили нашу татарскую нацию…» — @elsykazan.
Комментарии99
Шоу-бизнес , Видео
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