«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко

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«С Куценко не так-то легко справиться»: Воробьев о драке с актером 

Рамблер 1 час назад
Драка актеров Куценко и Воробьева в туалете ресторана оказалась постановочной. Стычка прошла по заранее написанному сценарию для съемки клипа. Об этом сообщил Алексей Воробьев в интервью КП.
Накануне СМИ поведали, что актеры Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в мужском туалете московского ресторана. Драка якобы произошла, когда артисты приехали на частную вечеринку и поссорились.
По стопам Виторгана?
На самом деле, столкновение актеров было частью сценария, который написал Воробьев. По сюжету Воробьев-Бонд препятствует продаже на частном аукционе раритетной картины, украденной из Нотр-Дама перед пожаром. Съемочная группа работала в гостинице и ресторане при посетителях, не предупреждая их, поэтому гости сочли постановочную драку реальной.
«У меня до сих пор болит нога — оказалось, с Куценко не так-то легко справиться. Кроме того, мне пришлось еще отколошматить картиной двух братьев-близнецов Виталия и Дмитрия Савчуков — моделей, которые тоже участвовали в съемках», — рассказал Воробьев.
По его словам, в клипе также снялись Анна Калашникова, Татьяна Карматкова и Лена Ленина. Калашникова и Карматкова также изображали драку. Они вцепились друг в друга и опрокинули стол с шампанским, под которым пряталась Лена Ленина с маленькой собачкой. Гоше Куценко после «драки» пришлось «буквально выползать из туалета», после чего он сделал селфи с секьюрити.
«Мы, конечно, шокировали и владельцев, и гостей заведений. Поэтому как режиссер и сценарист я беру на себя всю ответственность за травмы и разрушения, которые мы учинили», — сказал Воробьев.
Комментарии30
Шоу-бизнес , Видео , Анна Калашникова , Лена Ленина , Алексей Воробьев , Виталий Савчук , Гоша Куценко
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