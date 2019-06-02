«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко

«С Куценко не так-то легко справиться»: Воробьев о драке с актером

Драка актеров Куценко Воробьева в туалете ресторана оказалась постановочной. Стычка прошла по заранее написанному сценарию для съемки клипа. Об этом сообщил Алексей Воробьев в интервью КП.

Накануне СМИ поведали, что актеры Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в мужском туалете московского ресторана. Драка якобы произошла, когда артисты приехали на частную вечеринку и поссорились.

На самом деле, столкновение актеров было частью сценария, который написал Воробьев. По сюжету Воробьев-Бонд препятствует продаже на частном аукционе раритетной картины, украденной из Нотр-Дама перед пожаром. Съемочная группа работала в гостинице и ресторане при посетителях, не предупреждая их, поэтому гости сочли постановочную драку реальной.

«У меня до сих пор болит нога — оказалось, с Куценко не так-то легко справиться. Кроме того, мне пришлось еще отколошматить картиной двух братьев-близнецов Виталия и Дмитрия Савчуков — моделей, которые тоже участвовали в съемках», — рассказал Воробьев.

По его словам, в клипе также снялись Анна Калашникова , Татьяна Карматкова и Лена Ленина . Калашникова и Карматкова также изображали драку. Они вцепились друг в друга и опрокинули стол с шампанским, под которым пряталась Лена Ленина с маленькой собачкой. Гоше Куценко после «драки» пришлось «буквально выползать из туалета», после чего он сделал селфи с секьюрити.