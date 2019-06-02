По стопам Виторгана? Что стоит за дракой Гоши Куценко и Воробьева

Актер Гоша Куценко и певец Алексей Воробьев стали участниками потасовки в одном из московских ресторанов, утверждают СМИ. О причинах конфликта не сообщается, однако известно, что в ходе стычки знаменитые артисты не пострадали.

Актер Гоша Куценко и певец Алексей Воробьев устроили потасовку в одном из столичных ресторанов. Согласно StarHit, инцидент, причины которого остаются неизвестными, случился на прошлой неделе.

Отмечается, что стычка звезд российского шоу-бизнеса произошла на частной вечеринке в туалете заведения. О некоторых подробностях драки рассказала одна из участниц закрытого мероприятия.

«Если честно, мы не сразу поняли, что в «мужской» комнате что-то происходит, — призналась она. — Как говорится, ничто не предвещало! Это был светский раут. Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении. Много шутил, общался. Потом подъехал Гоша.

Что произошло дальше, я толком и не поняла. Один другому что-то сказал. Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то время туда побежали люди, охрана… Кто-то даже стал звонить в полицию. Я же только видела, как всех выводили».

По информации источника, неприятная ситуация была устранена достаточно оперативно, при этом оба мужчины во время инцидента не пострадали и, следовательно, отказались от госпитализации. Уточняется также, что Воробьев и Куценко знакомы на протяжении долгих лет: еще в далеком 2013-м они вместе снимались в фильме «Сокровища озера Кабан» («Сокровища О. К.») режиссера Дмитрия Коробкина

Напомним, что несколько месяцев тому назад (а именно — в январе текущего года) около другого московского ресторана произошла не менее резонансная драка с участием актера Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова , причиной которой, если верить слухам, стала телеведущая Ксения Собчак , тогдашняя супруга артиста.

Рассказывая о скандальном инциденте журналистам, один из его очевидцев, заявил, что на месте происшествия действительно присутствовала экс-кандидат в президенты России, которой пресса приписывала роман с Богомоловым.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал свидетель в интервью «Пятому каналу».

По его словам, охрана заведения видела драку, но не препятствовала ей, в результате чего Богомолов якобы вскоре вернулся в кафе с разбитым лицом (если верить слухам — в тот вечер постановщику сломали нос). Собчак, в свою очередь, пыталась успокоить возможного любовника, утверждая, что «все будет хорошо». Позднее внутрь зашел Виторган, однако охрана им «сцепиться» еще раз уже не позволила.

Спустя некоторое время — 8 марта — Собчак публично объявила о расставании с Максимом.

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — заявила Ксения.

Немногим позднее Собчак в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ раскрыла подробности разрыва с Виторганом, выразив мнение, что расставание — это «общая ответственность».