«За чужой счет словила очки»: Лоза раскритиковал Алсу

Юрий Лоза раскритиковал Алсу за пожертвование в миллион рублей. Музыкант счел неискренним поступок певицы и ее дочери, Микеллы Абрамовой, которые отдали детскому фонду денежный приз, выигранный в шоу «Голос».

«За чужой счет Алсу словила очки. Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит», — сказал Лоза в интервью «Вечерней Москве».

Музыкант считает, что на благотворительность надо отдавать свои деньги, а не жертвовать чужие. Иначе получается «очень некрасиво».

Накануне стало известно, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн рублей благотворительному фонду помощи больным лейкемией детям им. Анжелы Вавиловой.

Микелла Абрамова победила в финале детского шоу «Голос». За нее проголосовали 56,5% телезрителей. Однако многим результат показался странным. Первый канал решил проверить данные с помощью независимых экспертов. Они обнаружили массовую автоматизированную накрутку СМС в пользу Абрамовой. Итоги голосования были аннулированы. Состоялся спецвыпуск шоу, во время которого победителями признали всех финалистов и вручили им по миллиону рублей.