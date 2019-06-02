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«За чужой счет словила очки»: Лоза раскритиковал Алсу 

Рамблер + ещё 14 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Юрий Лоза раскритиковал Алсу за пожертвование в миллион рублей. Музыкант счел неискренним поступок певицы и ее дочери, Микеллы Абрамовой, которые отдали детскому фонду денежный приз, выигранный в шоу «Голос».
«За чужой счет Алсу словила очки. Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит», — сказал Лоза в интервью «Вечерней Москве».
Музыкант считает, что на благотворительность надо отдавать свои деньги, а не жертвовать чужие. Иначе получается «очень некрасиво».
Накануне стало известно, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн рублей благотворительному фонду помощи больным лейкемией детям им. Анжелы Вавиловой.
Микелла Абрамова победила в финале детского шоу «Голос». За нее проголосовали 56,5% телезрителей. Однако многим результат показался странным. Первый канал решил проверить данные с помощью независимых экспертов. Они обнаружили массовую автоматизированную накрутку СМС в пользу Абрамовой. Итоги голосования были аннулированы. Состоялся спецвыпуск шоу, во время которого победителями признали всех финалистов и вручили им по миллиону рублей.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза
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