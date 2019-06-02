Букмекеры предположили, когда Меган Маркл объявит о второй беременности

Принц Великобритании Гарри и его супруга Меган Маркл скорее всего объявят о второй беременности герцогини в будущем году. К такому выводы пришли букмекеры, сообщило издание Express.

«Вторая беременность, как мы считаем, скорее всего наступит в следующем году. Но нельзя исключать, что это произойдет раньше», — заявил работник букмекерской конторы Coral Гарри Эйткенхед.

Однако букмекеры допустили, что о пополнении в семье герцогини Сассекской и принца Гарри могут сообщить в 2021 году. Ниже всего вероятность того, что супруги решат завести второго ребенка в конце этого года.

Ранее сообщалось, что британские букмекеры начали принимать ставки на год, когда принц Гарри и Меган Маркл объявят о второй беременности герцогини.

Напомним, что о первой беременности Меган Маркл стало известно в октябре 2018 года. Малыш Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор появился на свет 6 мая.