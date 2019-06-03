Отказался извиняться: россияне обрушились на Якубовича

Леонид Якубович в разговоре с корреспондентом сайта Ura.ru отказался извиняться за то, что, будучи в Чебоксарах , нарушил правила дорожного движения, «прокатившись по тротуарам». Телеведущий высказался резко, но не менее резко россияне осудили его проступок в соцсетях.

сообщество UBM "ВКонтакте"

Ранее в соцсети «Вконтакте» в сообществе «Автопортал ZaRulem.ws» появилась серия фотографий, на которых изображён внедорожник Lexus на номерах Чувашской республики, двигающийся по тротуару. На пешеходной дорожке в этот момент находится много людей, в том числе дети. При этом на нескольких снимках фотографу удалось запечатлеть водителя джипа, удивительно похожего на Леонида Якубовича.

сообщество UBM "ВКонтакте"

«Ничего необычного, просто Леонид Якубович на Лексусе едет по тротуару в Чебоксарах», — говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Корреспонденту Ura.ru удалось дозвониться до телеведущего. Впрочем, разговор получился предельно кортокий.

«Бред полнейший», — заявил Яубович в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию. По данным издания, связь с телезвездой после этого оборвалась.

Автор статьи сообщает, что Леонид Якубович приезжал в Чувашию поучаствовать в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню защиты детей. По некоторым данным, телеведущий решился на нарушение ПДД, чтобы объехать автобус, который, стоя без движения на дороге, мешал проезду. Тем не менее, пользователи соцсетей обрушились на телеведущего с критикой.

«За это надо сбрить усы ему», — заявил Евгений Приход.

«Он просто даёт понять что он белый а жители аборигены, и намекает на времена когда Пётр 1 чувашей на гвозди менял..», — отметил пользователь под ником Серофим Бутылко.

«А кто он такое? Этот якубович? Что он для такого сделал, что все ему позволено?» — недоумевает Сережа Маскин.