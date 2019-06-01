«Я вам передаю этот миллион»: Дочь Алсу пожертвовала день в благотворительный фонд

Победительница шоу «Голос», дочь певицы Алсу Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн рублей благотворительному фонду.

По его словам, спустя три дня после своей победы Микелла подписала договор о пожертвовании.

«Она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — поведал Вавилов.

Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона детского шоу «Голос». За нее проголосовали 56,5% телезрителей. Однако зрители посчитали этот результат странным, в интернете поднялась буря негодования. Оператор голосования заметил некоторые аномалии. В ходе проверки привлекли специалистов, которые зафиксировали массовую автоматизированную отправку СМС за Абрамову.

Первый канал аннулировал итоги голосования и провел еще один выпуск шоу, признав победителями всех финалистов и вручив им по 1 млн рублей.

В марте 2003 года Владимир Вавилов основал благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой. Деятельность фонда и хосписа неоднократно отмечалась дипломами и премиями.