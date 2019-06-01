Куценко и Воробьев устроили драку в ресторане 

Актеры Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в мужском туалете московского ресторана. Об инциденте сообщает «СтарХит» со ссылкой на очевидца, модель Татьяну Карматкову.
Драка произошла, когда артисты приехали на частную вечеринку.
«Это был светский раут. Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении. Много шутил, общался. Потом подъехал Гоша. Что произошло дальше, я толком и не поняла», — рассказала Карматкова.
По ее словам, между актерами началась словесная перепалка. Куценко вышел из зала, а Воробьев последовал за ним. Через какое-то время начался переполох. В мужской уборной актеры устроили потасовку, туда побежали охранники. Кто-то вызвал полицию.
Всем миром драчунов успокоили довольно скоро. Известно, что они не пострадали и отказались от госпитализации.
Из-за чего разгорелась ссора пока неясно, актеры отказываются от комментариев. Воробьев и Куценко знакомы много лет, их отношения были вполне дружескими. Кинозвезды вместе снимались в фильме «Сокровища озера Кабан».