Куценко и Воробьев устроили драку в ресторане

Драка произошла, когда артисты приехали на частную вечеринку.

«Это был светский раут. Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении. Много шутил, общался. Потом подъехал Гоша. Что произошло дальше, я толком и не поняла», — рассказала Карматкова.

По ее словам, между актерами началась словесная перепалка. Куценко вышел из зала, а Воробьев последовал за ним. Через какое-то время начался переполох. В мужской уборной актеры устроили потасовку, туда побежали охранники. Кто-то вызвал полицию.

Всем миром драчунов успокоили довольно скоро. Известно, что они не пострадали и отказались от госпитализации.

Из-за чего разгорелась ссора пока неясно, актеры отказываются от комментариев. Воробьев и Куценко знакомы много лет, их отношения были вполне дружескими. Кинозвезды вместе снимались в фильме «Сокровища озера Кабан».