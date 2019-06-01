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Появилась новая версия смерти звезды «Возвращения Мухтара» 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Возвращение Мухтара"
В соцсетях обсуждают новую возможную причину смерти актрисы Натальи Юнниковой. Утверждается, что она могла умереть из-за нарушения сердечного ритма.
Режиссер рассказал о последнем разговоре с Юнниковой
Ставшая знаменитой после сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова скончалась осенью 2017 года.
37-летняя женщина потеряла сознание, упала и ударилась головой в собственной квартире. Врачи были вынуждены ввести женщину в искусственную кому, но спасти ее не удалось. После нескольких суток в реанимации Наталья умерла. У актрисы остался маленький ребенок. Тогда врачи заявили, что причиной смерти стал инсульт. Однако теперь в интернете обсуждают новые предположения.
Таблоиды пишут, ссылаясь на источники, что причиной смерти мог быть не инсульт, а патология сердечного ритма. Официального подтверждения или опровержения этой версии пока нет.
Незадолго до смерти Юнникова попала в сложное материальное положение, поскольку растила сына одна. Она также говорила о предательстве любимого мужчины, страдала от психологических проблем и едва не решилась на отчаянный поступок.
Наталья Юнникова окончила Высший театральный институт имени М. С. Щепкина в 2001 году. Жила и работала телеведущей в Израиле, была сценаристом и лицом крупной косметической сети.
В 2007 году вернулась в Россию, где обрела широкую известность, сыграв роль Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара-2» (2007-2014).
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