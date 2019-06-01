Появилась новая версия смерти звезды «Возвращения Мухтара»

В соцсетях обсуждают новую возможную причину смерти актрисы Натальи Юнниковой. Утверждается, что она могла умереть из-за нарушения сердечного ритма.

Ставшая знаменитой после сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова скончалась осенью 2017 года.

37-летняя женщина потеряла сознание, упала и ударилась головой в собственной квартире. Врачи были вынуждены ввести женщину в искусственную кому, но спасти ее не удалось. После нескольких суток в реанимации Наталья умерла. У актрисы остался маленький ребенок. Тогда врачи заявили, что причиной смерти стал инсульт. Однако теперь в интернете обсуждают новые предположения.

Таблоиды пишут, ссылаясь на источники, что причиной смерти мог быть не инсульт, а патология сердечного ритма. Официального подтверждения или опровержения этой версии пока нет.

Незадолго до смерти Юнникова попала в сложное материальное положение, поскольку растила сына одна. Она также говорила о предательстве любимого мужчины, страдала от психологических проблем и едва не решилась на отчаянный поступок.

Наталья Юнникова окончила Высший театральный институт имени М. С. Щепкина в 2001 году. Жила и работала телеведущей в Израиле, была сценаристом и лицом крупной косметической сети.

В 2007 году вернулась в Россию, где обрела широкую известность, сыграв роль Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара-2» (2007-2014).