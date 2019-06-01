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Избитая экс-жена Башарова уволилась и увезла их сына в Доминикану 

Газета.Ru + ещё 2 41 минуту назад
Экс-супруга российского актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, что купила билеты для себя и сына в Доминиканскую республику в один конец. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
По ее словам, она забрала на работе трудовую книжку и получила расчет.
"Я купила нам два билета в Доминикану, пока что в один конец", — отметила Шевыркова.
Она добавила, что они вернутся в Россию через месяц или два.
Ранее российский актер Марат Башаров появился на светском мероприятии вместе с бывшей женой Елизаветой Шевырковой, которую он избил этой зимой.
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Шоу-бизнес , Видео , Марат Башаров
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