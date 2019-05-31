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«Верните мне мои деньги»: Бузова и Собчак поспорили из-за люксовой куртки за 300 тысяч рублей 

Рамблер 20 минут назад
Фото: кадр программа
Ольга Бузова обиделась на дизайнера Balenciaga из-за Ксении Собчак.
На днях Ксения Собчак в своем Youtube-шоу заявила, что один известный дизайнер попросил ее передать Ольге Бузовой, чтобы она перестала носить вещи его авторства.
Бузова пришла к выводу, что эту просьбу через Собчак передал креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.
«По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помимо того, что он является мужчиной, он ещё и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством!» — напомнила Бузова.
Обиженная телеведущая предложила вернуть Гвасалии все имеющиеся у нее вещи Balenciaga: куртку за 300 тысяч рублей, купленную в Милане, и кроссовки из ЦУМа за 60 тысяч рублей.
«А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!» — обратилась она к дизайнеру в Instagram.
Ксения Собчак отреагировала на пост Бузовой в комментариях. Она заявила, что Ольга напрасно «обижает прекрасного Демну», поскольку речь идет вовсе не о нем.
Кроме того, Собчак заверила, что никто не вправе указывать Бузовой, что носить, поскольку все вещи она покупает на свои деньги.
Комментарии20
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Ольга Бузова , ЦУМ
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