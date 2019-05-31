«Верните мне мои деньги»: Бузова и Собчак поспорили из-за люксовой куртки за 300 тысяч рублей

На днях Ксения Собчак в своем Youtube-шоу заявила, что один известный дизайнер попросил ее передать Ольге Бузовой, чтобы она перестала носить вещи его авторства.

Бузова пришла к выводу, что эту просьбу через Собчак передал креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.

«По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помимо того, что он является мужчиной, он ещё и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством!» — напомнила Бузова.

Обиженная телеведущая предложила вернуть Гвасалии все имеющиеся у нее вещи Balenciaga: куртку за 300 тысяч рублей, купленную в Милане, и кроссовки из ЦУМа за 60 тысяч рублей.

«А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!» — обратилась она к дизайнеру в Instagram.

Ксения Собчак отреагировала на пост Бузовой в комментариях. Она заявила, что Ольга напрасно «обижает прекрасного Демну», поскольку речь идет вовсе не о нем.

Кроме того, Собчак заверила, что никто не вправе указывать Бузовой, что носить, поскольку все вещи она покупает на свои деньги.