Рустам Солнцев: «Аудитория Бузовой — нищая, элитным брендам не надо с ней связываться»

История Ольги Бузовой, которая стараниями Ксении Собчак ополчилась против бренда Balenciaga и даже решила вернуть им все свои вещи, привлекла к себе внимание всей страны.

Напомним, Собчак в последнем выпуске своей программы на YouTube сообщила, что дизайнер одного известного бренда попросил ее передать Бузовой небольшую просьбу: больше не носить вещи этого бренда. Вскоре Ольга выяснила, что просьбу ей передал директор Balenciaga — грузин Демна Гвасалия.

Пост разочарования, который в четверг вечером разместила на своей странице Ольга, собрал десятки тысяч комментариев. Многие люди даже признались, что лишь сейчас оценили искренность Бузовой и поняли, что она достойна уважения. От комментариев под постом не удержались и звезды — Лолита, Виктория Боня Александр Рогов и другие знаменитости написали ей слова поддержки.

«У подписчиков Бузовой в голове лишь страшная ненависть»

А вот Рустам Солнцев , с которым Ольга была знакома еще на проекте «Дом-2», поддержать певицу и телеведущую не захотел и честно написал всё, что думает о ней и этой ситуации. В результате Рустам весь день ловит от недовольных бузо-фанов лучи негатива в свой адрес.

Фото: Instagram

Журналисты портала Teleprogramma.pro решили поговорить с Рустамом и узнать, отреагировала ли на его слова сама Бузова.

«Адекватной реакции Оля дать не может по причине того, что она девочка. Но что самое интересное, все эти ее фанаты, так называемые #еёлюди, они на самом деле подтверждают мою версию, о которой я и написал. Они ведь служат ей медвежью службу.

Если Демна Гвасалия или кто-то из его представителей зайдет и прочитает все то дерьмо, которое они льют на меня, они ужаснутся и поймут, что были абсолютно правы в своем желании оградить свой бренд от инфлюенции Оли и ей подобных.

Я бы на месте любых больших брендов с ней вообще никогда в жизни не связывался, потому что ее аудитория — это нищие, злые, обездоленные люди, которые слаще моркови ничего в жизни не ели. К сожалению, у них в голове лишь страшная ненависть, они не подвержены вообще никакой аналитике, это «белый мусор», это какая-то человеческая выбраковка. С чем я их всех и поздравляю».

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«Бренду Balenciaga не нужны фейковые подписчики Ольги»

По словам Рустама, страница Ольги Бузовой популярная, но половина ее подписчиков — это фейки.

«Я видел статистику, когда у нее за ночь прибавлялось 220 тысяч подписчиков. Вот мы с вами спим, а ее менеджер накручивает ей 220 тысяч фейковых подписчиков. Это что, [ругается], весь штат Монтана на нее решил за одну ночь подписаться?

А наутро Instagram «откручивает» ей эти фейки назад, делает минус 220 тысяч, потому что это уже ни в какие ворота не лезет. При этом закрыть ее страницу Instagram не может, ведь у нее там «галочка» стоит и прочее».

Так и соприкосновение какого-либо бренда с именем Бузовой — это на самом деле фейк, считает Рустам. Ведь не нужны бренду эти 15 миллионов бузовских подписчиков, если они не могут похвастаться ни хорошим вкусом, ни платежеспособностью.

«Ставя хэштэг на своей популярной странице, Оля обрекает бренд на то, чтобы он был в кругу #еёлюдей, кончелыг этих. Бренд обречен на вынужденную коллаборацию с ней, которой он не желает. Он не желает этого лохотронства, не хочет этого — ни ее, ни этих #еёлюдей и так далее.

Они работают на совсем другую аудиторию, которая у нас в России представлена мало. В основном эта аудитория живет в Штатах, в Европе, это уверенные в себе молодые люди и девушки, у которых есть деньги и самое главное — есть вкус, то, чего нет вообще у подписчиков Ольги Бузовой.

Оля — королева этой безвкусной аудитории, показывающая им дурной пример. Она не учит их ничему плохому, ни к чему хорошему не призывает. И пример этого показателен: все последние годы она воет и хайпится на бывшем муже, ноет как сучка Троекуровская. И что в итоге мы видим? Они хотя бы на секунду прониклись, стали все добрыми и нежными? Да они злые как собаки. Так и напишите».

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