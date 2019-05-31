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Члена жюри телешоу обвинили в сговоре с участником 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ITV
Члена жюри британского телешоу Britain's Got Talent («Британия ищет таланты») Алишу Диксон (Alesha Dixon) заподозрили в сговоре с участником программы Коджо Анимом (Kojo Anim). Как сообщает The Sun, зрители узнали, что двое были знакомы друг с другом задолго до эфира.
По мнению аудитории, дружбу комика с певицей можно рассматривать как нарушение условий конкурса. В полуфинале он получил одобрение всех трех членов жюри, в том числе и своей подруги.
Многие зрители стали обвинять устроителей шоу в том, что результаты были предопределены, и другие участники не могли претендовать на выход в финал, несмотря на симпатии поклонников передачи.
«Был сговор. Не понимаю негатива по отношению к Коджо, но Алиша, голосующая за своего лучшего друга? Как вообще это можно считать честным? Она же по-другому и не могла, не так ли?» — написал один из юзеров.
Однако не все были так категоричны по отношению к комику. Нашлись и зрители, которые похвалили его за номер в полуфинале и посчитали обоснованным его участие в следующем этапе.
Ранее телезрители раскрыли секрет фокуса участницы Britain's Got Talent. Это стало возможно благодаря работе одного из операторов.
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