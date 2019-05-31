Ивлеева намекнула на тайную свадьбу с Элджеем

Звезда "Орла и Решки" Анастасия Ивлеева намекнула на свадьбу с рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк).

Как сообщает Teleprogramma.pro, в сторис своего инстаграма Анастасия Ивлеева опубликовала запись из аэропорта, где отметила Элджея написала "медовый месяц" по-английски. За несколько часов до публикации записи она рассказывала, что собирает вещи и улетает в отпуск.

Поклонники полагают, что телеведущая и хип-хоп исполнитель провели свадьбу тайно.

Ранее Ивлеева и Монеточка вошли в топ-30 молодых россиян от Forbes.