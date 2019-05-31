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Ивлеева намекнула на тайную свадьбу с Элджеем 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Звезда "Орла и Решки" Анастасия Ивлеева намекнула на свадьбу с рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк).
Как сообщает Teleprogramma.pro, в сторис своего инстаграма Анастасия Ивлеева опубликовала запись из аэропорта, где отметила Элджея написала "медовый месяц" по-английски. За несколько часов до публикации записи она рассказывала, что собирает вещи и улетает в отпуск.
Поклонники полагают, что телеведущая и хип-хоп исполнитель провели свадьбу тайно.
Ранее Ивлеева и Монеточка вошли в топ-30 молодых россиян от Forbes.
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