Моника Беллуччи в пестром платье от Dolce&Gabbana вышла в свет с молодым бойфрендом

Моника Беллуччи — одна из самых успешных актрис европейского кинематографа, а также икона стиля для многих женщин. За каждым ее выходом в свет внимательно следят не только многочисленные поклонники, но и модные эксперты.

В этот раз 54-летняя звезда появилась на благотворительном вечере в Мадриде , организованном журналом Elle Spain, в пестром платье с цветочным принтом от модного дома Dolce&Gabbana. Ее образ дополнили изящные украшения от Cartier.

Короткое видео с мероприятия Беллуччи опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Компанию итальянской актрисе на светском мероприятии составил ее молодой бойфренд, 36-летний французский художник Николя Лефевр. Для вечера он выбрал классическое сочетание черного и белого в своем наряде.

Среди других гостей благотворительной вечеринки Elle Spain можно было увидеть невесту футболиста Криштиану Роналду — Джорджину Родригес, модель Кэролайн Коринф и многих других знаменитостей.

Отметим, что 54-летняя Моника Беллуччи перестала скрывать свои отношения с молодым французским художником в конце 2018 года.