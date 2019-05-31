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Моника Беллуччи в пестром платье от Dolce&Gabbana вышла в свет с молодым бойфрендом 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: monicabellucciofficiel
Моника Беллуччи — одна из самых успешных актрис европейского кинематографа, а также икона стиля для многих женщин. За каждым ее выходом в свет внимательно следят не только многочисленные поклонники, но и модные эксперты.
В этот раз 54-летняя звезда появилась на благотворительном вечере в Мадриде, организованном журналом Elle Spain, в пестром платье с цветочным принтом от модного дома Dolce&Gabbana. Ее образ дополнили изящные украшения от Cartier.
Короткое видео с мероприятия Беллуччи опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
Компанию итальянской актрисе на светском мероприятии составил ее молодой бойфренд, 36-летний французский художник Николя Лефевр. Для вечера он выбрал классическое сочетание черного и белого в своем наряде.
Среди других гостей благотворительной вечеринки Elle Spain можно было увидеть невесту футболиста Криштиану Роналду — Джорджину Родригес, модель Кэролайн Коринф и многих других знаменитостей.
Отметим, что 54-летняя Моника Беллуччи перестала скрывать свои отношения с молодым французским художником в конце 2018 года.
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Шоу-бизнес , Криштиану Роналду , Моника Беллуччи , Elle , Мадрид
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