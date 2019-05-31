Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят

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Организаторы Евровидения отказались пересматривать результаты Литвы 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Организаторы Евровидения отказались пересматривать результаты Литвы на этом конкурсе в ответ на запрос страны о возможной ошибке во время подсчетов голосования, сообщил портал литовского государственного радио и телевидения LRT.lt.
Ранее литовский общественный вещатель LRT обратился в Европейский вещательный союз за разъяснением по поводу учета голосов Италии. Как писал LRT.lt, итальянский вещатель RAI якобы обнародовал обновленные результаты голосования жителей своей страны на Евровидении, которые в случае ошибки стоили Литве выхода в финал. Предполагалось, что, если данные итальянского вещателя верны, то литовский исполнитель Юриус Векленко на балл обошел бы датскую певицу Леонору и вышел вместо нее из полуфинала.
"Отвечая на запрос литовского общественного вещателя LRT, Европейский вещательный союз заявил, что изначальные баллы верны, в то время как новые результаты на веб-сайте RAI являются неточными и будут исправлены", — говорится в сообщении.
Продюсер Евровидения Йон Ола Санд отмечает в заявлении, что результаты, которые определили финалистов, были получены и утверждены официальным тендерным партнером — компанией Digame. По его словам, на результат конкурсантов не влияют голоса, которые поступили после окончания времени голосования, отмечает LRT.lt. Как пишет портал, возможно, это стало причиной расхождения в результатах голосования. Отмечается, что литовский вещатель также обратился за разъяснениями к итальянскому вещателю RAI.
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Шоу-бизнес , Видео , Италия , Литва
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