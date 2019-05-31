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Яна Рудковская показала главного охранника своего дома 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Загородный дом семейства Рудковской и Плющенко сторожит тибетский мастиф — одна из самых дорогих и редких пород собак на планете.
Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей давно живет в загородном доме с внушительным участком. Для обеспечения безопасности продюсер несколько лет назад решила завести большую собаку.
У Рудковской живет тибетский мастиф — одна из самых дорогих и редких пород собак на планете. Пес по кличке Лорд прошел специальное обучение у кинологов и поэтому агрессивен к посторонним людям.
instagram.com/rudkovskayaofficial
В своем Instagram Яна показала, как навещает собаку, которая сидит в вольере. Она пояснила, что Лорд знает только троих человек, очевидно, имея в виду себя, мужа и сына, и поэтому не должен днем выходить из-за заграждения.
Продюсер пожалела пса, которому, вероятно, очень жарко из-за густого меха, и чтобы подбодрить его, угостила бутербродом с копченой колбасой.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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