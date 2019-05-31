Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой

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Стала известна причина разрыва Кузьмина и Пугачёвой 

Рамблер 16 минут назад
Владимир Кузьмин приоткрыл тайну своих отношений с примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой. Певец рассказал украинскому изданию «События и люди», почему расстался с народной артисткой.
Кузьмин отметил, что в 80-х годах бытовало мнение, что в СССр есть только две звезды — Пугачёва и Кузьмин. Артист полагает, что это обстоятельство повлияло на желание примадонны познакомиться с ним поближе.
«Да, у нас с ней был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы», — вспоминает певец.
Впрочем, музыкант уверяет, что всегда оставался в тени славы Пугачёвой. В определённый момент он заметил, что начал терять творческую индивидуальность. Рокер по призванию, Кузьмин уверяет, что рядом с певицей начал превращаться в «попсовика».
«Я понял, что как музыкант деградирую. На определённом этапе отношений мы оба почувствовали дискомфорт», — заявил певец.
Кузьмин отметил, что в отношениях с Пугачёвой были правила.
«Но какие для рокера могут быть правила? Я — птица вольная», — бравирует музыкант.
Певец отметил, что расставание с Пугачёвой произошло по обоюдному согласию, поскольку оба «почувствовали дискомфорт». При этом инициатором разрыва стала примадонна, поскольку Кузьмин долго не решался сделать первый шаг.
«К счастью, она все поняла сама и отпустила меня», — заключил певец.
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Шоу-бизнес , Видео , Владимир Кузьмин , Алла Пугачева
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