Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой

Стала известна причина разрыва Кузьмина и Пугачёвой

Владимир Кузьмин приоткрыл тайну своих отношений с примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой . Певец рассказал украинскому изданию «События и люди», почему расстался с народной артисткой.

Кузьмин отметил, что в 80-х годах бытовало мнение, что в СССр есть только две звезды — Пугачёва и Кузьмин. Артист полагает, что это обстоятельство повлияло на желание примадонны познакомиться с ним поближе.

«Да, у нас с ней был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы», — вспоминает певец.

Впрочем, музыкант уверяет, что всегда оставался в тени славы Пугачёвой. В определённый момент он заметил, что начал терять творческую индивидуальность. Рокер по призванию, Кузьмин уверяет, что рядом с певицей начал превращаться в «попсовика».

«Я понял, что как музыкант деградирую. На определённом этапе отношений мы оба почувствовали дискомфорт», — заявил певец.

Кузьмин отметил, что в отношениях с Пугачёвой были правила.

«Но какие для рокера могут быть правила? Я — птица вольная», — бравирует музыкант.

Певец отметил, что расставание с Пугачёвой произошло по обоюдному согласию, поскольку оба «почувствовали дискомфорт». При этом инициатором разрыва стала примадонна, поскольку Кузьмин долго не решался сделать первый шаг.